La guerra all’Iran non ha un piano perfetto come tutte le altre

La tensione tra le autorità e l’Iran continua a salire, con le forze militari coinvolte in operazioni che mirano a limitare il programma nucleare del paese. Le notizie indicano che non esiste un piano dettagliato e definito per questa campagna, come spesso accade in conflitti di questa natura. Le critiche arrivano soprattutto da forze di sinistra, evidenziando un fronte di opinioni contrastanti sulla strategia adottata.

Se non ci fosse da piangere, verrebbe da sorridere nel sentire il coro unanime di critiche, soprattutto da sinistra, alla guerra per disarmare l’Iran. La più diffusa e radicale obiezione è che non sono chiari e definiti gli obiettivi finali della guerra. È una critica interessante perché rivela il degrado della cultura politica contemporanea ridotta al pensiero non solo debole, ma minimo, utile poco più che per i talk show. La guerra, questo è il punto, è per definizione un evento mortale che inizia in modo irrazionale, che si sviluppa solo sulla base di rapporti di forza e che ha esiti spesso imprevedibili. La guerra è caos, morte, devastazione dell’umanità e della natura, ha a che fare anche con quella roba che sono Eros e Thanatos ed è impossibile razionalizzarla, l’aveva già ben chiaro l’Ecclesiaste, tremila anni fa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

LA SITUAZIONE DELL'IRAN - Un'impero crolla o nasce

