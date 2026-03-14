Oltre 200 professionisti a Forum Turismo Italia sviluppo Puglia e Sud al centro

Oltre 200 professionisti si sono riuniti ieri a Bari per il Forum Turismo Italia, dedicato allo sviluppo del settore in Puglia e nel Sud Italia. L'evento si è svolto negli spazi del Deloitte NextHub e ha visto la partecipazione di esperti provenienti da diverse regioni. Durante la giornata sono stati affrontati temi legati all'innovazione, alla sostenibilità e alle opportunità di crescita nel comparto turistico.

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Si è conclusa ieri presso gli spazi del Deloitte NextHub di Bari l'edizione 2026 del Forum Turismo Italia, organizzato da Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata, appuntamento che negli anni si è affermato come uno dei principali momenti di confronto tra i protagonisti del settore turistico nazionale. Ad aprire il forum gli interventi del Vicepresidente del Senato ed Ex-Ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio e Eugenio Di Sciascio, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. Il tema scelto per questa edizione, ‘People First – Le risorse umane, motore dello sviluppo turistico italiano', ha posto... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oltre 200 professionisti a Forum Turismo Italia, sviluppo Puglia e Sud al centro Articoli correlati Centro-Sud Italia alluvionato: Calabria, Campania e Puglia tra frane, allagamenti e interventi della Protezione Civile.Maltempo al Centro-Sud: Calabria, Campania e Puglia Sotto la Pioggia, Tra Frane, Allagamenti e un Dibattito Aperto Un’ondata di maltempo ha colpito... La creatività dei bambini al centro della formazione 0-6 anni: oltre 70 professionisti all'incontro del nido CipìUn nuovo approccio alla formazione dei bambini tra 0 e 6 anni n cui siano diretti protagonisti del loro personale percorso di conoscenza grazie al... Una raccolta di contenuti su Forum Turismo Italia Discussioni sull' argomento Quarto Forum Turismo Manager Italia a Bari; ABC Fashion Event cresce: 200 aziende al Fermo Forum per la fiera nazionale della filiera calzaturiera; Nizza apre le porte al lavoro nel turismo: oltre 1.200 posti disponibili; TURISMO | Le tre chiavi per rimettere le persone al centro dell'ospitalità italiana. Forum Turismo Italia 2026: a Bari oltre 200 professionisti per mettere le persone al centro dello sviluppo turistico pugliese e del MezzogiornoAd aprire il forum sono stati gli interventi del Vicepresidente del Senato ed ex-Ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio, e di Eugenio Di Sciascio, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione P ... giornaledipuglia.com Campi Flegrei. . TURISMO DELLA SALUTE, ALLA BMT DI NAPOLI IL FORUM SUL FUTURO DEL TERMALISMO ITALIANO - facebook.com facebook 13 e 14 marzo 2026, al Teatro del Casinò di Sanremo Forum Bandiera Arancione – Radici d’Italia, dedicato al rilancio dei territori dell’entroterra attraverso cultura e turismo x.com