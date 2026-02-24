La creatività dei bambini al centro della formazione 0-6 anni | oltre 70 professionisti all' incontro del nido Cipì

La partecipazione di oltre 70 professionisti all'incontro del nido Cipì deriva dall'interesse crescente per l'importanza della creatività nella prima infanzia. L'obiettivo è promuovere un metodo formativo in cui i bambini tra 0 e 6 anni siano attivi protagonisti del loro apprendimento. Durante l’evento sono state condivise strategie per stimolare il pensiero creativo, favorendo l’esplorazione del mondo e lo sviluppo delle capacità individuali. La discussione si è concentrata su pratiche concrete da adottare quotidianamente.

Un nuovo approccio alla formazione dei bambini tra 0 e 6 anni n cui siano diretti protagonisti del loro personale percorso di conoscenza grazie al pensiero creativo che gli consente di esplorare il mondo circostante trasformandolo. Questo l'approccio educativo al centro della giornata di formazione a cui docenti, educatrici, dirigenti scolastici, coordinatrici di scuola dell'infanzia e del nido, hanno partecipato. La coordinatrice pedagogica del Comune di Pescara, Adriana Scimia, sottolinea l’importanza di un rinnovato impegno dei servizi educativi alla crescita della qualità dell’educazione nella prima infanzia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Pubblica amministrazione, formazione strategica per la qualità: un incontro al centro "Nuovaluce" Un defibrillatore al nido “L’Albero dei Sorrisi” di Ripa Teatina: un gesto concreto per la sicurezza dei bambiniL’installazione di un defibrillatore al nido “L’Albero dei Sorrisi” di Ripa Teatina rappresenta un intervento importante per garantire la sicurezza dei bambini. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Casa UGI inaugura il cortile rinnovato: giochi e creatività per bambini e famiglie; La creatività dei bambini al centro della formazione 0-6 anni: oltre 70 professionisti all'incontro del nido Cipì; La casa dei racconti intorno al fuoco: laboratorio creativo per bambini e adulti; L’eredità di De Bartolomeis: essere creativi fa stare bene. Carnevale dei bambini 2026 a Ravenna: vincitori, costumi e atmosfera della festaOgni anno Ravenna si trasforma in una vivace vetrina di creatività, risate e divertimento per le famiglie durante il tradizionale Carnevale dei bambini. Nel 2026 l’evento ha raccolto centinaia di part ... ravennawebtv.it «Nati per disegnare» il progetto che stimola la creatività dei bambini (e dei genitori)Porte magiche che si trasformano in coloratissime opere d’arte e un kit per piccoli artisti con tutto l’occorrente per disegnare, dipingere, creare. A Forlì, negli spazi ambulatoriali della Pediatria ... corriere.it Carnevale di Ortona, oggi la prima sfilata dei carri. Gran finale domenica 22 Otto carri allegorici, tante persone lungo il percorso e un centro cittadino trasformato in un palcoscenico di colori, musica e creatività. È stato un pomeriggio di festa quello che ha anim - facebook.com facebook