Milano-Cortina | le atlete più glam da tenere d' occhio alle Olimpiadi invernali

Le atlete delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina si distinguono non solo per le performance sportive, ma anche per il loro stile. Tra competizioni e momenti di relax, molte di loro attirano l’attenzione per look e cura personale. In questo articolo, scoprirai le atlete più eleganti e glamour, esempio di talento e raffinatezza sul ghiaccio e sulla neve, senza rinunciare a un tocco di stile.

Tante le atlete pronte a giocare un ruolo da protagoniste alla competizione che rappresenta per sportivi e sportive il sogno di una vita, ma anche a ricordarci che, se lo si vuole, non è necessario rinunciare a trucco e parrucco per inseguire una medaglia. Ecco le più attesa, dalle quali carpire qualche beauty hacks interessante. Lindsey Vonn Tra le sciatrici più leggendarie di sempre, a 41 anni e dopo 6 lontani dalle gare e un intervento di sostituzione parziale del ginocchio nel 2024, la statunitense Lindsey Vonn torna alle Olimpiadi con l'ambizione di vincere e di far rimanere ancora una volta tutti a bocca aperta.

