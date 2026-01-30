Il Governo ha dato il via libera alla costruzione di un nuovo grande impianto agrivoltaico nel Salento. L’opera sorgerà in una zona di campagna tra distese di camomilla, portando una svolta nell’uso del territorio. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi vede nella soluzione una chance di sviluppo e chi invece teme impatti sull’ambiente e sull’agricoltura locale. La realizzazione del progetto, che interesserà la provincia di Lecce, si aggiunge ad altri investimenti di questo tipo nella regione. Ora si attende solo il via ai lavori,

Il Governo autorizza la realizzazione di un altro grande impianto agrivoltaico in provincia di Lecce. Sorgerà tra Galatina e Soleto, avrà potenza pari a 33,6 Mega Watt. E tra le file di pannelli che sarà coltivata e prodotta camomilla. È un investimento proposto da New Solar Blue srl e pesa complessivamente 26 milioni di euro. Il ministero dell’Ambiente ha appena e della sicurezza energetica ha appena emesso il decreto di compatibilità ambientale, con il visto del ministero della Cultura che, questa volta, differentemente da quando di norma accade per impianti di tale tipologia e portata, ha espresso parere favorevole, condizionato a una serie di prescrizioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Agrivoltaico tra distese di camomilla: nuovo maxi impianto nel Salento

