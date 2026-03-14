Oggi riapre la pieve di Santa Vittoria Landi | Spazio vitale per la comunità

Oggi apre nuovamente al pubblico la pieve di Santa Vittoria a Sarteano, dopo più di due anni di lavori di ristrutturazione. La chiesa, molto frequentata dalla comunità locale, è stata spesso utilizzata come spazio per eventi culturali, musica e teatro. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento storico e sociale per i residenti della zona.

Dopo più di due anni di cantiere, riapre al pubblico uno dei luoghi più amati dalla comunità di Sarteano: la pieve di Santa Vittoria, luogo che nel tempo è stato anche spazio di incontro per iniziative culturali, musica e teatro. Negli anni passati alla pieve di Santa Vittoria sono stati messi in atto interventi di ristrutturazione dopo danni causati all’abside e alla copertura. Nel 2021 il restauro è stato inserito nel piano delle opere pubbliche e degli investimenti del ministero della Cultura che, successivamente nel 2022 ha assegnato un contributo di 250mila euro per svolgere i lavori, finanziati ed eseguiti dalla Soprintendenza, sotto il controllo dell’architetto Federico Salvini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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