inaugurata la bussola vetrata alla chiesa di santa maria della pieve ad arezzo

Arezzo, 20 dicembre 2025 – . Un intervento di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico aretino, promosso e finanziato dal Rotary club Arezzo est insieme ad un gruppo di sponsor. È stata inaugurata questa mattina, la nuova bussola vetrata del portone principale della Chiesa di Santa Maria della Pieve di Arezzo, un intervento di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico cittadino promosso e finanziato dal Rotary Club Arezzo Est. Un momento significativo per la vita della comunità cittadina nel segno della condivisione, della bellezza e della responsabilità verso i luoghi che raccontano la storia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

