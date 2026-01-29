Uno spazio pubblico vitale e collettivo

La rigenerazione della manifattura nel Sud Italia diventa una priorità per riqualificare gli spazi pubblici e coinvolgere la comunità. La scelta politica punta a restituire alla città un luogo che sia vivo, accessibile e utile a tutti, lontano dall’abbandono e dalla speculazione. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per i cittadini, favorendo socialità e sviluppo locale.

"La rigenerazione della manifattura sud è una scelta politica per restituire alla città uno spazio pubblico, vitale e coerente con l'interesse collettivo". Così il sindaco Mario Pardini ha annunciato con entusiasmo l'imminente pubblicazione del bando per assegnare in concessione gli oltre 14mila metri quadrati dell'immobile, che negli indirizzi dell'amministrazione dovranno essere destinati a trasformare l'intera area in un polo culturale e aggregativo soprattutto per i giovani, anche grazie alla vicinanza con la Cavallerizza, il nascituro Expo Comics e con il nuovo Centro per le arti che sorgerà di 'rimpetto' negli spazi dell'ex cinema Nazionale.

