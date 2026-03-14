Offida | petizione innesca scontro tra sindaco e consiglio

A Offida, il centro storico è protagonista di una discussione tra il sindaco e il consiglio comunale, scatenata da una petizione presentata dai cittadini. La richiesta ha portato a confronti diretti e a tensioni tra le parti coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione dell’intera comunità, che si divide tra sostenitori e contrari alla proposta. La situazione rimane aperta, senza che siano ancora state trovate soluzioni definitive.

Il centro storico di Offida è al centro di un acceso scontro scatenato da una petizione dei cittadini. Il sindaco Luigi Massa ha scelto di rispondere direttamente ai firmatari, bypassando il Consiglio comunale, decisione contestata dalla consigliera Simona Fioravanti che ha inviato la questione al prefetto. L’evento si colloca nel contesto della gestione quotidiana del territorio marchigiano, dove le questioni apparentemente tecniche come illuminazione e parcheggi diventano terreno di confronto istituzionale. La tensione politica non riguarda solo la forma della risposta amministrativa, ma tocca il cuore del rapporto tra istituzioni e comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Offida: petizione innesca scontro tra sindaco e consiglio Articoli correlati Striscione del gruppo Pettinari in consiglio dopo la sentenza sulle elezioni: "Sindaco e giunta dimettetevi", ed è scontroNuovo striscione e nuovo scontro in consiglio comunale tra il capogruppo di minoranza Domenico Pettinari (Pettinari sindaco) e il presidente del... Cantiere “contestato“ in Consiglio. Una petizione dei commerciantiVia Piero della Francesca: cantiere verso la fine ma la protesta dei commercianti arriva in Consiglio, depositata petizione al sindaco.