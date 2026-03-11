In via Piero della Francesca, il cantiere sta per concludersi, ma i commercianti hanno presentato una petizione al sindaco, portando la questione in Consiglio comunale. La protesta riguarda le ripercussioni sulla zona commerciale e le difficoltà incontrate durante i lavori. La petizione è stata depositata ufficialmente, senza ulteriori commenti o analisi da parte delle parti coinvolte.

Via Piero della Francesca: cantiere verso la fine ma la protesta dei commercianti arriva in Consiglio, depositata petizione al sindaco. Il Comune ha preso in considerazione le richieste dei commercianti (che hanno consegnato una petizione direttamente al sindaco) e ha aperto un confronto sulla gestione del cantiere con Tecniconsul. "C’è in generale un’evoluzione positiva dice il sindaco perché i lavori si stanno concludendo. Ma sulla petizione dei commercianti per eventuali danni, la competenza non è dell’amministrazione comunale". Il cantiere è quello in via Piero della Francesca, alle porte della città e al centro di alcune polemiche innescate dalla chiusura parziale della strada (ridotta fino a qualche giorno fa, a senso unico), circostanza che ha fatto crollare gli incassi delle attività della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere “contestato“ in Consiglio. Una petizione dei commercianti

Articoli correlati

Leggi anche: “Cantiere infinito e degrado”. La denuncia di residenti e commercianti: “Un anno per 50 metri di cantiere” / VIDEO

Consiglio, dopo la lettura dei commercianti, l'opposizione presenta mozione urgente e scatta lo scontroIl centrodestra voleva inserire la mozione sui cantieri nel quartiere all'ordine del giorno per dare subito risposte ai cittadini, il no della...

Approfondimenti e contenuti su Cantiere contestato in Consiglio Una...

Discussioni sull' argomento Cantiere contestato in Consiglio. Una petizione dei commercianti; Consiglio comunale di Matera del 9 marzo: rinviata elezione presidente Consiglio Comunale, sindaco Nicoletti informa su attività per Matera 2026: su Rai 3 diretta cerimonia cantiere-evento nel teatro Duni. Report interventi, foto.

Pilastro, dopo la notte di scontri rimontate le recinzioni del cantiere. Rilasciati tre fermatiUn gruppo di ragazzi dopo le nove della sera ha rimosso parte delle barriere del cantiere: tafferugli con gli agenti e lanci di lacrimogeni mentre la gente ... bologna.repubblica.it

Gamec, un cantiere «titanico» come quello del nuovo ospedale. In Consiglio troppe le domande non fatte sui costi e i tempiLa discussione in Consiglio comunale sul cantiere della futura Gamec poneva diverse questioni molto pratiche da affrontare. Ma a segnare il tono del dibattito, giovedì scorso, è stata la reciproca ... bergamo.corriere.it

"Da venerdì scorre in continuazione l'acqua, dicono che è un cantiere, ma è normale tutto ciò Le infiltrazioni possono fare danni enormi. Siamo al centro direzionale altezza Holiday inn". facebook

Operaio cade da ponteggio nel cantiere della chiesa di via San Lorenzo ad Alessandria: è grave x.com