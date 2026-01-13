Striscione del gruppo Pettinari in consiglio dopo la sentenza sulle elezioni | Sindaco e giunta dimettetevi ed è scontro

Durante il consiglio comunale, il gruppo Pettinari ha esposto uno striscione con la richiesta di dimissioni del sindaco e della giunta, in seguito alla recente sentenza sulle elezioni. L'episodio ha acceso un acceso confronto tra il capogruppo Pettinari e il presidente del consiglio Santilli, che ha poi deciso di interrompere il dibattito rimuovendo la parola al rappresentante di minoranza.

Pescara: seduta di consiglio comunale infiammata dalla sentenza sul voto - Chiamata a pronunciarsi sul bilancio, nel pomeriggio a Pescara la seduta di consiglio comunale è stata monopolizzata dalla sentenza sul voto. rete8.it

Gli amici del Gruppo Vandelli in occasione di Reggiana-Venezia allo stadio gli hanno dedicato uno striscione - facebook.com facebook

Atreju. La sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, posa dietro lo striscione di Azione Studentesca. È lo stesso gruppo finito a processo per l’aggressione a studenti al Michelangiolo di Firenze. Per quei fatti la Procura ha chiesto due condanne e una mes x.com

