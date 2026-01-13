Striscione del gruppo Pettinari in consiglio dopo la sentenza sulle elezioni | Sindaco e giunta dimettetevi ed è scontro
Durante il consiglio comunale, il gruppo Pettinari ha esposto uno striscione con la richiesta di dimissioni del sindaco e della giunta, in seguito alla recente sentenza sulle elezioni. L'episodio ha acceso un acceso confronto tra il capogruppo Pettinari e il presidente del consiglio Santilli, che ha poi deciso di interrompere il dibattito rimuovendo la parola al rappresentante di minoranza.
