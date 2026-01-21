Governo Occhiuto | Meloni bravissima ma il centrodestra è a braccia conserte

Il governatore Occhiuto commenta l’attuale situazione politica, riconoscendo l’efficacia di Meloni a livello europeo. Tuttavia, sottolinea come nel centrodestra ci sia una certa inazione, con alcuni membri che attendono in modo passivo le mosse del governo. La sua analisi evidenzia le dinamiche interne e il rapporto tra i vari attori politici, ponendo l’accento sulla necessità di un impegno condiviso per affrontare le sfide attuali.

(LaPresse) “ Giorgia Meloni è bravissima, con il suo governo sta facendo un lavoro straordinario a livello europeo, ma a me pare che tutti quanti quelli del centrodestra invece stiano a braccia conserte ad aspettare e vedere cosa fa Meloni. Se invece Forza Italia riuscisse ad aggiungere al lavoro di Giorgia Meloni un quid di liberismo e riformismo io credo che sarebbe molto utile per tutto il centrodestra”. Così il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, a margine della presentazione del libro di Claudio Cerasa a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

