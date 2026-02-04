Solo chi vota Sì vuole disarmare l’antifascismo

Solo tre giorni dopo gli scontri di Torino, lo scontro si sposta sulla questione del centro sociale Askatasuna, che era stato sgomberato. La guerriglia urbana di Torino sembra ormai un episodio passato, ma il dibattito sulla questione antifascista continua a tenere banco in città.

Roma, 04 febbraio – Solo tre giorni dopo la guerriglia urbana di Torino in difesa di Askatasuna, il centro sociale sgomberato, è cosa archiviata, appartiene al mese passato. D’altronde la pagina del calendario è stata girata e oggi la politica deve parlare e pensare alla propria pancia: l’agenda la detta ancora una volta il generalissimo Roberto Vannacci che ha fatto storcere più di qualche muso annunciando di aver fondato il proprio partito. Mentre tutti sono presi dal tifo pro e contro, obiettivi e microfoni sono stati dirottati su di lui direttamente dalla corsia d’ospedale dove la parte “onorevole” della politica era andata a far visita ai poliziotti feriti durante gli scontri, quando i poliziotti hanno appena guadagnato le dimissioni, ma sono ancora in convalescenza, il giudice per le indagini preliminari ha già deciso di rimettere in libertà due dei tre indagati. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia.

A Cagliari, polemiche sul Referendum giustizia coinvolgono l'iniziativa scolastica prevista per il 29 gennaio all'Istituto

