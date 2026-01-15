Raccolta differenziata Pericu | Siamo intorno al 53% ma possiamo arrivare al 60

Pericu ha annunciato che la raccolta differenziata si attesta attualmente intorno al 53%, con l’obiettivo di raggiungere il 60%. Riguardo al termovalorizzatore, ha sottolineato che non rappresenta l’unica soluzione, poiché sono stati individuati quattro possibili scenari. Nei prossimi mesi sarà avviata una campagna di comunicazione per promuovere la legalità e l’importanza della corretta gestione dei rifiuti.

Fine ciclo rifiuti, Pericu: "E' priorità per Genova. Raccolta differenziata? Siamo al 53%" - L'assessore Pericu fornisce anche i primi dati sulla raccolta differenziata a Genova all'anno 2025: "Siamo intorno a un 53%, ancora lontano dal raggiungimento del 65% a cui siamo obbligati. primocanale.it

Fondazione Carige e Amiu, "Genova circolare" nel segno della differenziata. Pericu: "Chiusura ciclo è priorità". Cuocolo: "Puntare su giovani" - L’appuntamento è stato ideato per rafforzare il percorso cittadino verso un modello di sviluppo capace di trasformare i rifiuti in opportunità ... telenord.it

I dati ufficiali sulla raccolta differenziata a Genova del 2025 ancora non ci sono, "però ragioniamo intorno a un 53%, lontano ancora dal 65% a cui siamo obbligati, ma vedremo un 2026 con l’apertura di nuovi centri di raccolta e di riuso; quindi, insomma, voglia facebook

