Raccolta differenziata Pericu | Siamo intorno al 53% ma possiamo arrivare al 60
Pericu ha annunciato che la raccolta differenziata si attesta attualmente intorno al 53%, con l’obiettivo di raggiungere il 60%. Riguardo al termovalorizzatore, ha sottolineato che non rappresenta l’unica soluzione, poiché sono stati individuati quattro possibili scenari. Nei prossimi mesi sarà avviata una campagna di comunicazione per promuovere la legalità e l’importanza della corretta gestione dei rifiuti.
Sul termovalorizzatore: “Non è l’unica opzione, ci sono quattro scenari”. In arrivo campagna di comunicazione sulla legalità legata alla raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
