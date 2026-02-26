AIDO Cosenza | 8mila speranze e la sfida del nuovo presidente

Domani, 26 febbraio, i soci del Gruppo intercomunale AIDO di Cosenza si riuniranno nella sede della Misericordia per eleggere il nuovo presidente e approvare i bilanci. L'assemblea, in programma alle 18.30, vedrà la partecipazione dei soci dei 21 comuni affiliati, tra cui Cosenza, Acri e Rende. Tra i punti all'ordine del giorno anche la programmazione delle attività annuali dell'associazione, impegnata nella promozione della donazione di organi, tessuti e cellule. La presidente uscente, Isabella Scalise, ha sottolineato l'importanza della sensibilizzazione sulla donazione, un tema ancora osteggiato da molti. Secondo i dati, 8mila persone in Italia attendono un trapianto, con la vita sospesa in un limbo di speranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

