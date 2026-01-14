Finanziamento regionale per la Domiziana | 1.3 milioni di euro per la viabilità

Da casertanews.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cellole ha ottenuto un finanziamento regionale di 1,3 milioni di euro destinato alla riqualificazione della viabilità sulla strada Domiziana. Questo intervento mira a migliorare la mobilità e a favorire lo sviluppo urbano del territorio, rappresentando un passo importante per la comunità locale. La gestione e l’utilizzo delle risorse saranno finalizzati a interventi concreti e sostenibili, contribuendo alla crescita della zona e alla qualità della vita dei cittadini.

Un importante passo avanti per la mobilità e lo sviluppo urbano di Cellole: il Comune ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di 1.314.080,64 euro dalla Regione Campania per la riqualificazione della strada che collega la Stazione Ferroviaria alla Domiziana, in località Acquannauto.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Finanziamento del fondo unico regionale per la viabilità: il sindaco di Atessa scrive alla Regione

Leggi anche: Il Mar ottiene un finanziamento regionale per il progetto "La Gipsoteca": un intervento da 70mila euro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.