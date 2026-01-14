Finanziamento regionale per la Domiziana | 1.3 milioni di euro per la viabilità
Il Comune di Cellole ha ottenuto un finanziamento regionale di 1,3 milioni di euro destinato alla riqualificazione della viabilità sulla strada Domiziana. Questo intervento mira a migliorare la mobilità e a favorire lo sviluppo urbano del territorio, rappresentando un passo importante per la comunità locale. La gestione e l’utilizzo delle risorse saranno finalizzati a interventi concreti e sostenibili, contribuendo alla crescita della zona e alla qualità della vita dei cittadini.
Un importante passo avanti per la mobilità e lo sviluppo urbano di Cellole: il Comune ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di 1.314.080,64 euro dalla Regione Campania per la riqualificazione della strada che collega la Stazione Ferroviaria alla Domiziana, in località Acquannauto.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
