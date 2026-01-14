Finanziamento regionale per la Domiziana | 1.3 milioni di euro per la viabilità

Il Comune di Cellole ha ottenuto un finanziamento regionale di 1,3 milioni di euro destinato alla riqualificazione della viabilità sulla strada Domiziana. Questo intervento mira a migliorare la mobilità e a favorire lo sviluppo urbano del territorio, rappresentando un passo importante per la comunità locale. La gestione e l’utilizzo delle risorse saranno finalizzati a interventi concreti e sostenibili, contribuendo alla crescita della zona e alla qualità della vita dei cittadini.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.