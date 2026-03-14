A Cogliate si trova la sede proposta per il nuovo commissariato di pubblica sicurezza dedicato alle Groane. La decisione è arrivata in una fase avanzata, con l’obiettivo di avviare i lavori tra il 2028 e il 2029. La proposta mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella zona e a migliorare i servizi per i cittadini.

La proposta di istituire un Commissariato di Pubblica Sicurezza dedicato alle Groane ha raggiunto una fase operativa concreta, con l’individuazione di una sede a Cogliate e una tempistica che punta tra il 2028 e il 2029. L’incontro svoltosi presso la Provincia di Monza e Brianza ha la convergenza tra istituzioni centrali e amministratori locali per trasformare in realtà il progetto promosso dal SAP. L’impegno si traduce già oggi nella disponibilità immediata del palazzo comunale di Cogliate, reso dal trasferimento degli uffici amministrativi verso una nuova struttura in costruzione. Questa soluzione immobiliare è stata offerta direttamente dal sindaco Andrea Basilico, dimostrando come la cooperazione intercomunale possa accelerare i tempi di realizzazione rispetto ai soliti iter burocratici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo commissariato Groane: Cogliate offre la sede

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