A Cogliate viene proposta come futura sede del municipio, con una possibile condivisione degli spazi già ipotizzata. La data di trasferimento indicata si colloca tra il 2028 e il 2029. La proposta di istituire il Commissariato di Pubblica Sicurezza delle Groane riceve ampio supporto da parte delle istituzioni locali. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o decisioni ufficiali.

C’è già una ipotetica sede condivisa (Cogliate), una data (fra il 2028 e il 2029) e un ampio sostegno istituzionale alla proposta di istituire il Commissariato di Pubblica Sicurezza delle Groane. Ieri, ospiti alla Provincia di Monza e Brianza, all’incontro finalizzato alla promozione della proposta di istituzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza delle Groane, c’erano il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il Prefetto Enrico Roccatagliata, il Questore Giovanni Cuciti, il presidente della Provincia Luca Santambrogio, nonché numerosi sindaci dei Comuni dell’area delle Groane. Questi ultimi hanno espresso in modo unitario il sostegno alla proposta, sottolineando la necessità che il progetto promosso dal Sap possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sede? Cogliate offre il suo municipio

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