A Cogliate si valuta la possibilità di trasformare l’ex palazzo comunale in un nuovo Commissariato di Polizia dedicato alle aree delle Groane. I sindaci dei comuni coinvolti si sono manifestati uniti nel sostenere questa proposta. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare i servizi di pubblica sicurezza nella zona.

Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Commissariato di Polizia nelle Groane: Cogliate si candida ad ospitarlo, sindaci compatti

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