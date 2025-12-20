OSIMO – Dopo 10 anni Fabio Marchetti ha deciso di dimettersi da amministratore delegato dell’Astea. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal diretto interessato al sindaco di Osimo Michela Glorio giovedì 18 dicembre. Tuttavia il suo addio ufficiale avverrà con decorrenza 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Questione di feeling con Michela Glorio: Fabio Marchetti si dimette da amministratore delegato dell'Astea. Simone Pugnaloni in pole position per sostituirlo

Leggi anche: Fabio Barchiesi è il nuovo amministratore delegato di Cdp Equity

Leggi anche: Multiversity: Fabio Vaccarono presidente esecutivo, Francesco Durante nuovo amministratore delegato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

M5s Osimo, appoggio a Glorio ma non sottomessi ad altre forze - "Il Movimento 5 Stelle di Osimo è a sostegno della candidatura di Michela Glorio, una persona preparata e competente, capace di guidare il Comune con serietà e determinazione. ansa.it

Michela Glorio: "Per batterci ci sono voluti due candidati" - La candidata del centrosinistra, Michela Glorio, è rimasta nella sua sede elettorale di piazza Marconi, ieri pomeriggio, per seguire lo spoglio. ilrestodelcarlino.it

Amministrative Osimane: Michela Glorio candidata del Pd, incognite su Pirani e Latini - Il Pd conferma Michela Glorio candidata a sindaco di Osimo, mentre Fratelli d’Italia corre da sola. ilrestodelcarlino.it

L18 Sport Village. . Il Padel è questione di feeling, ma soprattutto di tecnica! Non lasciare che un dritto incerto o un rovescio debole rovinino il tuo match. All’L18 Sport Village ti aiutiamo a migliorare: Impugnatura corretta per ogni colpo Posizio - facebook.com facebook

SPALLETTI, PERCHÉ CHIELLINI È IL TIFOSO NUMERO UNO. GASP-MASSARA: QUESTIONE DI FEELING youtu.be/Me2UfQEVqQI x.com