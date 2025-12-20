Questione di feeling con Michela Glorio | Fabio Marchetti si dimette da amministratore delegato dell' Astea Simone Pugnaloni in pole position per sostituirlo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO – Dopo 10 anni Fabio Marchetti ha deciso di dimettersi da amministratore delegato dell’Astea. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal diretto interessato al sindaco di Osimo Michela Glorio giovedì 18 dicembre. Tuttavia il suo addio ufficiale avverrà con decorrenza 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

