Tutele per agenti | registro parallelo degli indagati Fermo preventivo di 12 ore valuterà il Quirinale

Il governo sta lavorando a nuove regole per proteggere gli agenti di polizia. Si pensa di creare un registro parallelo per gli agenti indagati, in modo da evitare l’iscrizione automatica nel registro generale. Inoltre, si valuta un fermo preventivo di 12 ore prima di decidere se procedere o meno. Il Quirinale sta monitorando da vicino la situazione e potrebbe approvare queste misure nelle prossime settimane. La proposta mira a tutelare gli uomini in divisa, soprattutto quando usano la forza durante le operazioni.

Avanti sulle tutele "rafforzate" per gli uomini in divisa, per evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati per quegli agenti che si trovano a far ricorso all'uso di armi o menare le mani agendo in situazioni di pericolo. Guai a chiamarlo "scudo penale" tra gli addetti ai lavori, ma per la cronaca di questo si tratta e - elemento non secondario - non varrà solo per gli uomini in divisa, ma per tutti quei cittadini che si trovano in situazione di pericolo, costretti a reagire per salvarsi la vita. È uno dei pilastri su cui regge il pacchetto sicurezza, composto da due testi - un decreto legge e un ddl - a cui lavora il governo, attesi in un Consiglio dei ministri che si terrà domani pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Tutele per agenti: registro parallelo degli indagati. Fermo preventivo di 12 ore, valuterà il Quirinale Approfondimenti su Tutele Agenti Decreto sicurezza, Meloni spinge per accelerare. I paletti di Piantedosi: fermo preventivo per massimo 12 ore, no alla cauzione Giorgia Meloni ha deciso: il pacchetto sicurezza si approverà al più presto, già nel prossimo consiglio dei ministri di mercoledì. Decreto sicurezza, nuova stretta: scudo penale per forze ordine e fermo preventivo 12 ore per soggetti "pericolosi" prima di proteste Il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più dure contro le proteste e rafforza la protezione delle forze dell’ordine. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Tutele Agenti Argomenti discussi: In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevede; Pacchetto sicurezza, cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia; Sicurezza, appello di Meloni alle opposizione per una risoluzione unitaria. Restano nodi sul Ddl; Dl Sicurezza, il governo accelera: dal fermo preventivo a tutele legali per gli agenti. Dl Sicurezza, il governo accelera: dal fermo preventivo a tutele legali per gli agenti(Teleborsa) - Le nuove norme del decreto sicurezza sono al centro del vertice di governo convocato questa mattina a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dalla riunione dovrebb ... teleborsa.it Tutela agenti e stretta coltelli nel Dl, braccio di ferro su fermoRoma, 2 feb. (askanews) - Tutela processuale per gli agenti, stretta sui coltelli e fermo preventivo per i manifestanti sospetti. Sono le tre ... notizie.tiscali.it L’informativa del ministro dell’Interno alla Camera. Ipotesi fermo di polizia e tutele per agenti e cittadini - facebook.com facebook Scontri Torino, la bozza di risoluzione del centrodestra: “Attacco a Stato, più tutele per agenti” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.