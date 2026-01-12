Corciano il Comune compra nuovi giochi per le aree verdi

Il Comune di Corciano ha deciso di aggiornare le aree giochi presenti nei parchi e nelle zone verdi comunali, acquistando nuovi giochi per migliorare gli spazi dedicati alle famiglie e ai bambini. Questo intervento mira a garantire ambienti più sicuri e funzionali, promuovendo il benessere della comunità e la fruibilità degli spazi pubblici. L’operazione rientra nel progetto di valorizzazione e cura del patrimonio verde del territorio.

Il Comune di Corciano annuncia il rinnovo delle aree gioco dei parchi e delle aree verdi del territorio. “I giochi più datati verranno progressivamente dismessi per lasciare spazio a nuove attrezzature, moderne e sicure, pensate per il divertimento e il benessere di bambine e bambini”, scrive. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Nelle aree verdi 120 nuovi giochi per bambini Leggi anche: Nuovi giochi nelle aree verdi del territorio comunale: 150mila euro per spazi più inclusivi e sicuri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. ATTENZIONE IMPORTANTE – COMUNE DI CORCIANO Per i cimiteri di San Mariano, Chiugiana e Corciano è stato pubblicato un avviso di regolarizzazione delle concessioni cimiteriali. Chi ha una tomba/loculo senza salma e trova UN'AVVISO AFFISSO - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.