Corciano il Comune compra nuovi giochi per le aree verdi

Da perugiatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Corciano ha deciso di aggiornare le aree giochi presenti nei parchi e nelle zone verdi comunali, acquistando nuovi giochi per migliorare gli spazi dedicati alle famiglie e ai bambini. Questo intervento mira a garantire ambienti più sicuri e funzionali, promuovendo il benessere della comunità e la fruibilità degli spazi pubblici. L’operazione rientra nel progetto di valorizzazione e cura del patrimonio verde del territorio.

Il Comune di Corciano annuncia il rinnovo delle aree gioco dei parchi e delle aree verdi del territorio. “I giochi più datati verranno progressivamente dismessi per lasciare spazio a nuove attrezzature, moderne e sicure, pensate per il divertimento e il benessere di bambine e bambini”, scrive. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nelle aree verdi 120 nuovi giochi per bambini

Leggi anche: Nuovi giochi nelle aree verdi del territorio comunale: 150mila euro per spazi più inclusivi e sicuri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.