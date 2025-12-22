nelle aree verdi 120 nuovi giochi per bambini

Prosegue l’impegno del Comune di Parma per la valorizzazione delle aree verdi dedicate ai bambini e alle bambine della città. Dal 2024 sono stati installati circa 120 nuovi giochi, che hanno interessato numerose aree verdi della città, tra cui via Amendola nel quartiere San Leonardo, il parco don. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

