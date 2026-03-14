Nuove tensioni a Bagnoli attivisti entrano nel cantiere della colmata

A Bagnoli si sono verificati nuovi scontri quando alcuni attivisti sono entrati nel cantiere della colmata legato all'evento dell'America's Cup. I dimostranti sono riusciti ad accedere all'area senza autorizzazione, creando momenti di tensione tra le forze dell'ordine e i manifestanti. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, senza che siano stati segnalati incidenti gravi.

Ancora tensioni a Bagnoli dove alcuni dimostranti hanno messo a segno un blitz, entrando nel cantiere dell'America's Cup. Si tratta di una decina di persone, con due cartelli, come mostra il video per gentile concessione di Videoinformazioni. In arrivo sul posto le forze dell'ordine. Con il prosieguo dei lavori cresce la preoccupazione degli abitanti della zona di Bagnoli, ma anche chi abita tra Fuorigrotta e Posillipo, per gli effetti a lungo termine da un lato delle modalità di copertura della colmata, e dall'altro delle operazioni sui fondali da adeguare alle esigenze delle barche che prenderanno parte all'America's Cup. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Bagnoli, sopralluogo nel cantiere della colmataCommissione Urbanistica, sindaco e vertici del Consiglio comunale in visita al SIN Bagnoli-Coroglio. Leggi anche: Bagnoli, Manfredi visita il cantiere SIN per la sigillatura della colmata. Una selezione di notizie su Nuove tensioni Temi più discussi: Bagnoli, tensioni prima del Consiglio Comunale sull'America's Cup. Attivisti sfondano transenne, un poliziotto ferito. Fermato un manifestante; America's Cup a Bagnoli, tensioni tra manifestanti e agenti. Tentano l’assalto: poliziotto ferito; Bagnoli, commercianti contro i lavori: Continuiamo a respirare veleni; America's Cup, momenti di tensione alla protesta dei residenti di Bagnoli. Nuove tensioni a Bagnoli, attivisti entrano nel cantiere della colmataAncora tensioni a Bagnoli dove alcuni dimostranti hanno messo a segno un blitz, entrando nel cantiere dell'America's Cup. Si tratta di una decina di persone, con due cartelli, come mostra il video per ... napolitoday.it America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto feritoLeggi su Sky TG24 l'articolo America's Cup a Napoli, tensioni a Bagnoli: scontri coi manifestanti, un poliziotto ferito ... tg24.sky.it Nuove tensioni tra alleati occidentali dopo la scelta degli Stati Uniti sul petrolio russo fermo in mare - facebook.com facebook La transizione energetica italiana si confronta con nuove tensioni geopolitiche, volatilità dei mercati e obiettivi climatici ambiziosi #energierinnovabili #Fotovoltaico #greenplanner #sistemidiaccumulo x.com