bagnoli sopralluogo nel cantiere della colmata

Commissione Urbanistica, sindaco e vertici del Consiglio comunale in visita al SIN Bagnoli-Coroglio. Lavori di sigillatura in corso, in estate prevista la recinzione dell’area e due piscine naturali balneabili. Presenti anche i consiglieri Gennaro Acampora, Ciro Borriello, Massimo Cilenti, Gennaro Esposito, Salvatore Guangi, Roberto Minopoli e Tommaso Nugnes. «Oggi torniamo a Bagnoli con la Commissione Urbanistica e vediamo l’avanzamento dei lavori, che procedono spediti per la sigillatura della colmata», ha dichiarato Manfredi. Il sindaco ha sottolineato come l’area sia rimasta per trentacinque anni senza interventi concreti e ha ribadito l’obiettivo di restituire ai cittadini un accesso al mare pubblico e sicuro, con la realizzazione di due ampie spiagge laterali. 🔗 Leggi su 2anews.it

