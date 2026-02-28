Bagnoli Manfredi visita il cantiere SIN per la sigillatura della colmata

Il sindaco ha effettuato un sopralluogo al cantiere del SIN a Bagnoli-Coroglio, dedicato alla sigillatura della colmata. La visita si è concentrata sulle operazioni in corso presso il sito, con un'attenzione particolare ai lavori di messa in sicurezza e alle attività di sigillatura della struttura. La visita è avvenuta in presenza di tecnici e rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto.

Questa mattina, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha guidato un importantissimo sopralluogo tecnico all'interno del cantiere del SIN Bagnoli-Coroglio, accompagnato dalla Commissione Urbanistica del Consiglio comunale. L'incontro ha avuto l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori sulla "colmata", un progetto ambizioso per trasformare un'area industriale dismessa in una delle più grandi piazze a mare d'Europa. "Finalmente restituiamo a Napoli una delle più grandi risorse negate", ha affermato Manfredi, evidenziando come, per oltre trentacinque anni, questo angolo di città sia stato dimenticato e inaccessibile ai cittadini.