Competizione sinergia e visione condivisa | il meeting annuale di G3E srl gruppo Immobiliare Studio Casa e Italcasa nel 50° anno di attività

Il meeting annuale di G.3.E. s.r.l., gruppo Immobiliare Studio Casa e Italcasa, si è tenuto venerdì 19 dicembre 2025 presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In occasione del 50° anniversario, l’evento ha riunito i membri del team per condividere obiettivi, rafforzare la collaborazione e delineare la strategia futura, sottolineando l’importanza di una visione condivisa nel percorso di crescita dell’azienda.

Si è svolto venerdì 19 dicembre 2025 nella sala Oggioni del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo il meeting annuale di G.3.E. s.r.l., proprietaria dei marchi Studio Casa e Italcasa, alla presenza di oltre 150 agenti e collaboratori della rete. Ad aprire i lavori è stato il geometra Luigi Malanchini, fondatore e presidente del gruppo, che ha introdotto il senso dell’incontro e i temi centrali della giornata, richiamando l’importanza della professionalità, della passione per il proprio lavoro e della capacità di adattarsi ad un mercato sempre più competitivo con un’ attenta pianificazione di questo quinquennio 2026-2030 che lancerà i programmi al 2050. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

