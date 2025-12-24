Roma 2027 dal patto con Renzi al dialogo con Calenda | il campo largo di Gualtieri vira al Centro

Il patto con Renzi, il dialogo aperto con Calenda, la “benedizione” del progetto civico di Onorato. Roberto Gualtieri a Roma sta lavorando alacremente alla creazione del campo largo, una coalizione molto ampia che lo sostenga tra un anno e mezzo, quando si ripresenterà ai romani per guadagnarsi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

L'ultimo bilancio di Gualtieri è nel segno del campo largo. Italia Viva approva ed entra in maggioranza.

roma 2027 patto renziOra è ufficiale: a Roma Italia viva entra in maggioranza con il sindaco Gualtieri - A ufficializzare il passaggio il voto positivo dei consiglieri capitolini renziani al bilancio previsionale 2026 del comune di Roma. ilfoglio.it

Centrosinistra,Renzi:Salis candidata premier a primarie 2027 se lo vorrà - Silvia Salis nel 2027 "sarà dove deciderà di stare lei: non tiriamola per la giacchetta . notizie.tiscali.it

