Il Movimento 5 Stelle di Avellino lancia un appello alle forze del campo largo. Chiede di mettere da parte le divergenze e di sedersi subito a un tavolo di confronto. Il tempo stringe, e le prossime elezioni comunali si avvicinano rapidamente. Il gruppo territoriale insiste: bisogna agire in fretta per organizzare una risposta unitaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stell e richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto per raccogliere la sfida delle imminenti consultazioni comunali. Il tempo stringe e rende non più procastinabile l’avvio di una iniziativa tesa a realizzare il progetto di rilancio della città di Avellino. Facciamo appello alle stesse forze che hanno consentito al Presidente Roberto Fico di battere destre e civismi, aprendo in Regione Campania una nuova fase di dinamismo democratico con l’obiettivo di coinvolgere tutti i territori nelle scelte politiche ed amministrative, attraverso un ascolto profondo e puntuale dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, dal M5S ultimatum al campo largo: “Il tempo stringe”

Approfondimenti su Avellino Movimento 5 Stelle

#Cava-de’-Tirreni-Angri-Pagani || Le elezioni comunali si avvicinano nelle tre città della provincia di Salerno.

Alle prossime elezioni amministrative, il cosiddetto “campo largo” si presenta nuovamente diviso e indebolito.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Avellino Movimento 5 Stelle

Argomenti discussi: Torre del Greco, nervi tesi tra sindaco e M5S. E il Comune ammaina la bandiera della Palestina; Comune, ultimatum M5S al Pd: A Salerno no a De Luca o salta il campo largo nazionale - Salernonotizie.it.

Comunali a Salerno: il M5S spinge per il campo largoLe elezioni comunali di Salerno entrano nel vivo e il Movimento 5 Stelle chiarisce la propria posizione: il futuro della città passa dal Campo largo. infocilento.it

Comune, ultimatum M5S al Pd: A Salerno no a De Luca o salta il campo largo nazionaleStampa Il Movimento Cinque Stelle lancia una sorta di ultimatum al Partito Democratico. E lo fa anche attraverso l’assessora grillina alla Regione Campania, l’avvocato salernitano Claudia Pecoraro. «C ... salernonotizie.it

Salerno, Comunali 2026. L'ultimatum di Elly Schlein a Piero De Luca: "Fondamentale mantenere unito il campo progressista, ci penserà il Pd Regionale" #pdcampania #EllySchlein #salerno #ComuneDiSalerno #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/c facebook