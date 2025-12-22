Recanati resta sotto choc per la tragica scomparsa di Massimo De Carolis, 60 anni, morto in seguito al grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la strada dell’Addolorata. Nel pomeriggio di sabato è stata eseguita l’ispezione cadaverica, disposta dall’autorità giudiziaria, che ha fornito i primi riscontri medico-legali determinanti per l’inchiesta. L’accertamento è stato effettuato dal dottor Antonio Tombolini, alla presenza degli inquirenti e dei due legali Damiano Corsalini per la famiglia di De Carolis e Ferdinando Manzotti che assiste il conducente della Mercedes, indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto fatale, oggi l’addio a De Carolis. Sotto indagine l’autista della Mercedes

