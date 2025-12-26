Boxe | Giovanni De Carolis | giustizia cadute e un titolo mondiale conquistato due volte

In questo FOCUS entriamo nella storia profonda e umana di Giovanni De Carolis, raccontata anche nella serie Fighters su Amazon Prime Video. Dall’infanzia nel calcio alla scoperta della boxe, dalle sconfitte che fanno vergognare alle vittorie che non arrivano subito, fino a un titolo mondiale prima negato e poi riconquistato con rabbia e memoria. Un’intervista che parla di giustizia, famiglia, paura, responsabilità, e di cosa significa continuare a combattere anche quando nessuno ti considera favorito. Non è solo la storia di un pugile. È la storia di un uomo che ha scelto di non smettere. #Boxe #GiovanniDeCarolis #Fighters #AmazonPrime #SportItaliano conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it

