A Novara torna la tradizionale Sagra di San Gaudenzio

A Novara riprende l’appuntamento annuale con la Sagra di San Gaudenzio, evento tradizionale che celebra il patrono della città. La manifestazione offre occasioni di incontro e di approfondimento culturale, mantenendo viva la storia e le tradizioni locali. La fiera si svolge nel rispetto delle consuetudini e rappresenta un momento importante per la comunità novarese.

Un gioiello dimenticato ed un cattive condizioni di conservazione torna a prendere luce all’interno del complesso monumentale della Basilica di San Gaudenzio a Novara - facebook.com facebook

