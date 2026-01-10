A Novara torna la tradizionale Sagra di San Gaudenzio

Da novaratoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara riprende l’appuntamento annuale con la Sagra di San Gaudenzio, evento tradizionale che celebra il patrono della città. La manifestazione offre occasioni di incontro e di approfondimento culturale, mantenendo viva la storia e le tradizioni locali. La fiera si svolge nel rispetto delle consuetudini e rappresenta un momento importante per la comunità novarese.

Torna anche quest'anno in città la Sagra di San Gaudenzio, la tradizionale fiera dedicata al santo patrono novarese.Giovedì 22 gennaio, dalle 9, la fiera si terrà nelle vie del centro, intorno alla basilica e lungo Baluardo Quintino Sella. Come ogni anno le bancarelle proporranno dolciumi. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il Cammino di San Gaudenzio, a piedi da Ivrea a Novara: 4 tappe in 4 giorni per la festa patronale

Leggi anche: Il nuovo Ikea point apre a Novara per San Gaudenzio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

novara torna tradizionale sagraA Novara torna la tradizionale Sagra di San Gaudenzio - Torna anche quest'anno in città la Sagra di San Gaudenzio, la tradizionale fiera dedicata al santo patrono novarese. novaratoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.