Torna la tradizionale Sagra di San Gaudenzio | le strade chiuse a Novara

Il 22 gennaio, Novara torna ad ospitare la Sagra di San Gaudenzio, un evento tradizionale legato alla festa patronale della città. In questa occasione, alcune strade saranno temporaneamente chiuse per consentire lo svolgimento delle iniziative e delle celebrazioni incentrate sul patrono. La manifestazione rappresenta un momento di ritrovo e di identità per la comunità locale, mantenendo vivo il legame con le tradizioni storiche di Novara.

Giovedì 22 gennaio torna a Novara l'appuntamento con la Sagra di San Gaudenzio, il tradizionale appuntamento in occasione della festa patronale della città.In occasione della fiera, è stata predisposta dal Comando di polizia locale un'ordinanza che vieta, dalle 5 del 22 gennaio fino al termine.

