La Notte degli Oscar in diretta al The Space Cinema

Domenica 15 marzo, al The Space Cinema, Zerocalcare, Giorgio Viaro, Eva Carducci e i Nerd Bori commenteranno in diretta la Notte degli Oscar. L’evento vedrà la partecipazione di questi ospiti, che racconteranno le premiazioni e le novità della serata. L’appuntamento è rivolto a chi desidera seguire l’evento cinematografico più atteso dell’anno in compagnia di esperti e appassionati.

Domenica 15 marzo Zerocalcare, Giorgio Viaro, Eva Carducci e i Nerd Bori commenteranno in diretta la notte più importante di Hollywood con The Space Cinema. The Space Cinema celebra la notte più attesa dagli amanti del cinema con una speciale diretta live dedicata alla Notte degli Oscar, che sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale del circuito a partire dalle ore 23.00 di domenica 15 marzo. L’evento sarà ospitato in presenza al The Space Cinema Moderno di Roma, dove gli ospiti commenteranno dal vivo la cerimonia più importante dell’industria cinematografica. L’appuntamento ha registrato il tutto esaurito in poche ore, confermando il grande interesse del pubblico per la notte degli Academy Awards. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - La Notte degli Oscar in diretta al The Space Cinema Articoli correlati Notte degli Oscar 2026: The Space Cinema annuncia una maratona live con Zerocalcare e tanti ospitiIn occasione della Notte degli Oscar 2026, il circuito The Space Cinema ha organizzato una maratona streaming esclusiva per accompagnare il pubblico... Leggi anche: Notte prima degli esami 3.0: anteprima speciale al The Space Cinema per i 100 giorni alla Maturità Notte degli Oscar con the Space Cinema - 2026 Contenuti e approfondimenti su The Space Cinema Temi più discussi: La Notte degli Oscar 2026: diretta live al The Space Cinema; Notte degli Oscar 2026: The Space Cinema annuncia una maratona live con Zerocalcare e tanti ospiti; Notte prima degli esami 3.0, anteprima evento per la Maturità; A caccia di Oscar a Torino: ecco dove vedere i film in nomination aspettando domenica. La Notte degli Oscar 2026: diretta live al The Space CinemaOscar 2026: Domenica 15 marzo dalle ore 23.00 Zerocalcare, Giorgio Viaro, Eva Carducci e i Nerd Bori commenteranno in diretta la notte più importante di Hollywood. comingsoon.it Torino aspetta la notte degli Oscar: in quali cinema vedere i titoli in nominationA Torino molti film candidati agli Oscar sono ancora in sala: ecco quali vedere nel weekend prima della cerimonia. torinofree.it Un sogno. Una visione. Una donna che ha cambiato tutto. Il Testamento di Ann Lee, con Amanda Seyfried, in The Space Cinema selezionati Scegli ora i tuoi posti in sala https://tinyurl.com/cfn2428v - facebook.com facebook