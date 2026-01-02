Emanuele e quel telefono muto | Aiutateci a ritrovare nostro figlio
Emanuele, 17 anni, scomparso durante le vacanze nella casa di famiglia a Genova, è stato coinvolto nell'incendio che ha danneggiato l'edificio. Il giovane, che si trovava nel locale colpito dal rogo, è attualmente irreperibile e il suo telefono risulta muto. La famiglia chiede aiuto per ritrovarlo e comprendere le circostanze della sua scomparsa.
Il genovese ha 17 anni, era in vacanza nella casa di famiglia e si trovava nel locale distrutto dal rogo. Il padre: “A mezzanotte l’ultima chiamata. Siamo andati sul posto e negli ospedali, non mi arrendo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
