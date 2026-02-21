Casa occupata Della Giusta fa marcia indietro | Era tutto inventato Ecco perché ha fatto il video

Il creator, 1,5 mln di follower su Youtube, ha spiegato che dietro alla vicenda non c'era alcuna finalità politica. Il video completo, comunque, non verrà pubblicato Due giorni di silenzio. Poi un nuovo video, ma di scuse. Ha ammesso apertamente di aver fatto un errore Alessandro Della Giusta, creator con oltre 1,5 milioni di follower su Youtube che nei giorni scorsi ha diffuso una clip in cui annunciava che alcune persone gli avevano occupato il suo appartamento di Milano. MilanoToday, dopo aver visionato il reel pubblicato su Instagram, aveva subito smentito la notizia dato che, come confermato da fonti investigative, non risultava alcuna denuncia ai carabinieri da parte dello youtuber.🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Ho sbagliato tutto, chiedo scusa”: Fabrizio Corona fa marcia indietro a FalsissimoNell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha sorpreso tutti con una dichiarazione inattesa: “Ho sbagliato tutto”.

Manovra 2026, il Governo fa marcia indietro sulle pensioni: ecco cosa potrebbe ancora cambiareIl Governo ha approvato la Manovra 2026 con alcune modifiche rispetto alle proposte iniziali, segnando un parziale ripensamento sulle pensioni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lo youtuber Ale Della Giusta su Instagram: Aiuto, mi hanno occupato casa. Ma non c’è la denuncia; Ale Della Giusta: Mi hanno occupato casa a Milano (ma non risulta alcuna denuncia); Casa occupata ad Ale della Giusta, lo YouTuber confessa: Ho sbagliato è tutto finto; Il video di Ale Della Giusta sulla casa occupata è pieno di falsità.

Casa occupata ad Ale della Giusta, lo YouTuber confessa: Ho sbagliato è tutto fintoLo YouTuber ha pubblicato alcuni giorni fa un video sul suo canale in cui denunciava l’occupazione della propria casa ... la7.it

Ale Dalla Giusta: Mi hanno occupato casa a Milano (ma non risulta alcuna denuncia)Lo youtuber ha detto di aver subito l'occupazione della sua abitazione e di aver denunciato il fatto ai carabinieri. Al momento, tuttavia, non risultano denunce ... milanotoday.it

#intanto Casa occupata ad Ale della Giusta, lo YouTuber confessa: "Ho sbagliato è tutto finto" - facebook.com facebook

L'attacco di #IlariaSalis allo youtuber: "Dica la verità sulla casa occupata". Autogol social x.com