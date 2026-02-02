L’ex premier Mario Draghi avverte che l’ordine globale è ormai finito. Durante la cerimonia di laurea honoris causa all’Università KU Leuven in Belgio, ha detto che l’Europa rischia di dividersi, di perdere pezzi e di deindustrializzarsi. Per evitare tutto questo, Draghi propone un federalismo più pratico e meno teorico. La sua voce si aggiunge al dibattito sulle sfide che l’Europa affronta in un mondo in rapido cambiamento.

L'Europa «rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata, tutto in una volta», avverte Mario Draghi nel corso della cerimonia in cui gli è stata conferita la laurea honoris causa dall'Università Ku Leuven, in Belgio. «Tra tutti coloro che oggi si trovano stretti tra Stati Uniti e Cina, solo gli europei hanno l'opzione di diventare essi stessi una vera potenza. Dobbiamo decidere: restiamo semplicemente un grande mercato, soggetto alle priorità altrui? Oppure compiamo i passi necessari per diventare una potenza?», ha aggiunto, evidenziando che per diventare una potenza «l'Europa deve passare dalla confederazione alla federazione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Draghi: "L'ordine globale è defunto. L'Europa rischia di venire divisa, deindustrializzata, divisa: serve un federalismo pragmatico"

Approfondimenti su Draghi Europa

Draghi avverte che l’Europa rischia di dividersi, perdere sovranità e vedere ridotta la propria capacità industriale.

Mario Draghi torna a lanciare un avvertimento all’Europa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Draghi Europa

Argomenti discussi: Ordine mondiale post-mortem; Anche Lagarde ‘scarica’ Trump: Serve un piano B, o anche di più. La fiducia è stata erosa; Europa, è il momento di scegliere su integrazione, debito comune e investimenti: gli Eurobond non possono più attendere; Starmer in Cina: il ritorno dell’Occidente col cappello in mano.

Draghi: Ordine globale defunto, è un fattoL'ex premier ed ex presidente della Bce ha ricevuto una laurea honoris causa all'Università di Lovanio, nelle Fiandre ... adnkronos.com

Draghi sferza l’Europa: Per essere una potenza diventi federazione. L’ordine globale è defuntoRicevendo la laurea honoris causa in Belgio, l’ex premier avverte: Per competere con Usa e Cina dobbiamo compiere i passi necessari ... msn.com

Benvenuti a Villa dei Draghi, un’oasi di relax immersa nel cuore pulsante del Barocco Ibleo. Situata in provincia di Ragusa, a 150m dalla spiaggia di fine sabbia dorata, a pochissimi minuti dalla splendida Scicli, la nostra struttura è il punto di partenza ideale p - facebook.com facebook