Il ministro della Difesa del Giappone ha annunciato che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, che sembra essere stato un proiettile di questo tipo. Il missile è atterrato fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone, secondo quanto riferito sabato. Nessun danno è stato segnalato e le autorità giapponesi stanno monitorando la situazione.

Il ministro della Difesa giapponese ha dichiarato sabato che un proiettile, che “sembra essere un missile balistico”, è stato lanciato dalla Corea del Nord ed è atterrato fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone. Shinjiro Koizumi, che stava partecipando a un evento presso l’Accademia Nazionale di Difesa del Giappone a Yokosuka, ha detto ai giornalisti che il proiettile è stato sparato intorno alle 13.20 ora locale (4.24 GMT). Non ci sono segnalazioni di danni. Il lancio è avvenuto pochi giorni dopo che la sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un ha criticato martedì Washington e Seul per aver portato avanti le loro esercitazioni in un momento pericoloso per la sicurezza globale, e ha avvertito che qualsiasi sfida alla sicurezza del Nord porterebbe “conseguenze terribili”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nord Corea, ministro Difesa Giappone: "Hanno lanciato missile balistico"

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