Corea Nord missile verso Mar Giappone
La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missile verso il Mar del Giappone, segnalando una crescente tensione nella regione. Le autorità internazionali monitorano attentamente l’evento, che evidenzia le sfide di sicurezza legate alle attività militari nordcoreane.
9.01 La Corea del Nord ha lanciato un "missile" verso il Mar del Giappone, secondo quanto riferito dall'esercito di Seul. Anche il ministero della Difesa giapponese ha dichiarato che è stato lanciato quello che sembrava essere un missile balistico. Se il lancio del missile balistico venisse confermato, sarebbe il secondo secondo test condotto da Pyongyang da inizio anno. Lo scorso 4 gennaio, una salva di missili è stata lanciata poche ore prima della partenza del presidente sudcoreano Lee Jae-myung per la Cina.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
