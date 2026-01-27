Corea Nord missile verso Mar Giappone

La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missile verso il Mar del Giappone, segnalando una crescente tensione nella regione. Le autorità internazionali monitorano attentamente l’evento, che evidenzia le sfide di sicurezza legate alle attività militari nordcoreane.

9.01 La Corea del Nord ha lanciato un "missile" verso il Mar del Giappone, secondo quanto riferito dall'esercito di Seul. Anche il ministero della Difesa giapponese ha dichiarato che è stato lanciato quello che sembrava essere un missile balistico. Se il lancio del missile balistico venisse confermato, sarebbe il secondo secondo test condotto da Pyongyang da inizio anno. Lo scorso 4 gennaio, una salva di missili è stata lanciata poche ore prima della partenza del presidente sudcoreano Lee Jae-myung per la Cina.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Corea Nord Missile

La Corea del Nord ha condotto il primo test missilistico dell’anno, secondo fonti sudcoreane.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Missile nordcoreano nel Mar del Giappone, allerta regionale

Ultime notizie su Corea Nord Missile

Argomenti discussi: Seul, la Corea del Nord ha lanciato un missile verso il mar del Giappone; Seul: la Corea del Nord ha lanciato un missile verso il mar del Giappone; Seul, la Corea del Nord ha lanciato un missile verso il mar del Giappone; Schierato il missile mostro in prima linea: cosa succede in Corea.

Seul, la Corea del Nord ha lanciato un missile verso il mar del GiapponeLa Corea del Nord ha lanciato un missile verso il Mar del Giappone, secondo quanto riferito dall'esercito di Seul. (ANSA) ... ansa.it

Nordcorea lancia missile verso mar del GiapponeRoma, 27 gen. (askanews) – Il ministero della Difesa giapponese ha annunciato che la ... msn.com

Cartoline dalla Corea del Nord. Kim ispeziona i lavori nel memoriale dedicato alle operazioni militari all’estero, ossia al fianco dei russi contro Ucraina x.com

Corea del Nord, inaugurato il più grande resort termale del Paese - facebook.com facebook