L’accusa di Seul | La Corea del Nord ha lanciato un missile nel mar del Giappone

La Corea del Nord è stata accusata di aver lanciato un missile nel mar del Giappone. Le autorità di Corea del Sud e Giappone hanno confermato il test, che potrebbe essere un missile balistico. La notizia evidenzia le tensioni nella regione e l’importanza di monitorare gli sviluppi militari nella penisola coreana.

I ministeri della Difesa di Corea del Sud e Giappone hanno reso noto che la Corea del Nord ha effettuato il lancio di un oggetto, ritenuto potenzialmente un missile balistico, diretto verso il mar del Giappone. Il tracciamento del lancio è stato immediato e sono tuttora in corso accertamenti per verificare l’eventuale impatto o possibili conseguenze sul territorio giapponese. Da Seul ricordano che un episodio analogo si era verificato il 4 gennaio 2026, quando Pyongyang aveva lanciato missili balistici nella stessa area alla vigilia della visita del presidente sudcoreano Lee Jae-myung a Pechino, in programma per un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Lettera43.it

