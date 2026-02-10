Disturbi alimentari | classificazione cause bulimia

I disturbi alimentari come bulimia, anoressia e binge eating continuano a colpire in modo crescente soprattutto tra i giovani. Le scuole e le famiglie faticano a riconoscere i segnali e spesso si interviene solo quando il problema è già molto grave. Esperti spiegano che le cause sono varie, tra pressioni sociali, insicurezze e problemi psicologici. La lotta a questi disturbi richiede più attenzione e interventi tempestivi.

I disturbi del comportamento alimentare, come anoressia, bulimia e binge eating, rappresentano una crescente sfida per la salute pubblica, soprattutto tra gli adolescenti. La pandemia ha contribuito a un aumento dei casi, rendendo cruciale comprendere le cause, le manifestazioni e le moderne strategie di riabilitazione nutrizionale per affrontare efficacemente queste malattie mentali complesse. L'attenzione si concentra sulla necessità di interventi tempestivi e personalizzati per favorire il recupero e migliorare la qualità di vita dei pazienti. L'allarme lanciato da esperti del settore evidenzia una preoccupante tendenza all'aumento dei disturbi alimentari, un fenomeno che non risparmia nessuna fascia d'età.

