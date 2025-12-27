I n Italia ci sono quasi 500mila persone che cercano la madre. Per la burocrazia, che sono “alla ricerca della propria origine biologica”. Si muovono affidandosi ad archivi analogici, funzionari compassionevoli, associazioni di volontari, nella quasi totale certezza di un fallimento, perché risalire alla madre che ha fatto ricorso al parto anonimo, in base alle leggi in vigore, è impossibile per “cento anni”. Adozioni e affidi in crisi: a Milano la Biennale dell’Accoglienza X Leggi anche › Ricerca genealogica, ricostruire il puzzle delle proprie origini È l’esito politico di un paradosso poco noto e tutto italiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'autrice racconta di tutte le difficoltà che deve affrontare chi cerca la propria madre biologica

Leggi anche: Da chi deve sedare l’inquietudine a chi sta per affrontare un colpo di scena professionale. L’oroscopo della settimana

Leggi anche: Da chi deve smetterla di combattere contro i mulini a vento a chi sta per affrontare una settimana importante. L’oroscopo della settimana

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Marlin editore. . In viaggio con Dacia Maraini: l'autrice, racconta la trilogia di reportage sui viaggi edita da Marlin. Nel video di oggi, estratto dalla presentazione a @piulibri2025, Maraini e la giornalista Rossella Postorino analizzano la condizione della donn - facebook.com facebook