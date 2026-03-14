Non è chiaro come Giancarlo Devasini sia diventato l'uomo più ricco d'Italia | i dati

Secondo la classifica di Forbes, Giancarlo Devasini si trova al primo posto tra le persone più ricche d’Italia. La sua posizione si basa sui dati patrimoniali raccolti e pubblicati dall’ente di informazione finanziaria. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità precise che hanno portato a questa posizione di rilievo. Il nome di Devasini compare come figura centrale in questa classifica.

Secondo la classifica di Forbes, Giancarlo Devasini sarebbe diventato la persona più ricca in Italia. Il dato sul suo patrimonio arriva a 89,3 miliardi di dollari. La valutazione di Bloomberg è molto più bassa: 15,2 miliardi di dollari. In entrambi i casi però c'è un segnale chiaro: Tether, la cripto lanciata da Devasini, sta diventando sempre più grossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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