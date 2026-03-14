Non c' è pace per l' Inter 1-1 con l' Atalanta tra le polemiche

L'Inter ha pareggiato 1-1 contro l'Atalanta in una partita caratterizzata da molte polemiche. La squadra nerazzurra, reduce dalla sconfitta nel derby, cerca punti per mantenere il passo con il Milan. La gara si è svolta a Milano, con entrambe le squadre che hanno messo in campo impegno e tensione. La partita si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato finale.

MILANO - Non c'è pace per l'Inter che, dopo aver perso il derby, rischia di perdere nuovamente terreno dal Milan. I nerazzurri pareggiano infatti 1-1 contro l'Atalanta tra le polemiche, nate dopo il vantaggio di Esposito dal pareggio contestato di Krstovic e da un potenziale rigore non concesso nel finale. La gara inizia con un buon ritmo da parte dell'Atalanta, che dopo la debacle in Champions contro il Bayern torna al consueto 3-4-2-1 e ritrova Ederson, subentrato nella ripresa e tra i migliori in campo. Chivu invece lancia Sucic, volitivo e confusionario nel primo tempo, e ritrova la coppia Thuram-Esposito. La miglior partenza è dell'Atalanta, che mette in crisi la difesa nerazzurra coi movimenti di Scamacca, ma non si rende pericolosa dalle parti di Sommer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Non c'è pace per l'Inter, 1-1 con l'Atalanta tra le polemiche Articoli correlati L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali: a San Siro finisce 1-1. Ma i nerazzurri si infuriano con ManganielloDoveva essere la partita del riscatto post derby per l’Inter di Cristian Chivu, ma i nerazzurri frenano anche contro l’Atalanta. Inter Atalanta 1-1: finisce qui, altro stop per i nerazzurri tra le polemichedi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto... LAUTARO CONTE: Ecco il labiale e cosa si sono detti Tutto quello che riguarda Non c'è pace per l'Inter 1 1 con... Temi più discussi: Milan-Inter, non c'è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore; Milan-Inter, non c’è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore; Milan - Inter, non c'è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore; Milan-Inter, non c’è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore. L'Inter rallenta il passo, 1-1 in casa con l'Atalanta. Ora è a +8 dal MilanAGI - Non c'è pace per l' Inter che, dopo aver perso il derby, rischia di perdere nuovamente terreno dal Milan. I nerazzurri pareggiano infatti 1-1 contro l'Atalanta tra le polemiche, nate dopo il van ... msn.com L’Atalanta ferma l’Inter sull’1-1, Krstovic risponde a Esposito e gela San Siro nel finaleMILANO (ITALPRESS) - Non c'è pace per l' Inter che, dopo aver perso il derby, rischia di perdere nuovamente terreno dal Milan. I nerazzurri pareggiano infatti 1-1 contro l' Atalanta tra le polemiche, ... msn.com Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +8 sul Milan x.com Inter-Atalanta, è andata così https://mdst.it/3Pj7IHO #SportMediaset - facebook.com facebook