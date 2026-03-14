L’Inter e l’Atalanta si sono affrontate a San Siro, con il risultato di 1-1. Durante la partita, ci sono state polemiche legate alle decisioni arbitrali di Manganiello, che hanno provocato l’insoddisfazione dei nerazzurri. La squadra di Cristian Chivu cercava di riscattarsi dopo il derby, ma ha dovuto accontentarsi di un pareggio. La partita si è conclusa senza vincitori, con discussioni sull’arbitraggio in corso.

Doveva essere la partita del riscatto post derby per l’Inter di Cristian Chivu, ma i nerazzurri frenano anche contro l’Atalanta. A San Siro finisce 1-1 tra i nerazzurri milanesi e quelli bergamaschi: al gol di Pio Esposito nel primo tempo ha risposto Nikola Krstovic all’ 83esimo, segnando la rete del definitivo 1-1. A prendersi la scena però – tanto per cambiare in Serie A – sono stati gli episodi arbitrali. Questa volta a protestare è l’Inter, per due possibili momenti chiave: il gol del pareggio dell’Atalanta e un presunto rigore non fischiato per fallo su Frattesi nei minuti finali. Il primo episodio è quello sul gol del pareggio di Krstovic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali: a San Siro finisce 1-1. Ma i nerazzurri si infuriano con Manganiello

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