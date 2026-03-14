Non basta al club il pareggio con il Frosinone il Cesena ha esonerato Michele Mignani

Il Cesena ha deciso di sollevare dall’incarico Michele Mignani, nonostante il pareggio per 2-2 contro il Frosinone allo stadio Manuzzi. La squadra ha mostrato un buon gioco durante la partita, ma questa non è stata sufficiente per evitare la decisione del club. La scelta di cambiare allenatore è stata comunicata ufficialmente poco dopo il match.

Non è bastato il 2-2 in rimonta allo stadio Manuzzi in cui il Cesena contro il Frosinone ha oggettivamente giocato bene, il club ha deciso di esonerare l'allenatore Michele Mignani. Evidentemente logoro il rapporto con il tecnico genovese, da tempo i romagnoli mancano l'appuntamento con la vittoria e anche la classifica ne ha risentito pesantemente. L'esonero dell'allenatore ex Modena e Bari, è stato comunicato dalla dirigenza alla fine del match pareggiato in casa contro i ciociari. Si attende il nome del successore che dovrà riportare entusiasmo in casa bianconera. “Questa non è una conferenza stampa, la società ha... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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