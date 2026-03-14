Cesena Frosinone 2-2 | la doppietta di Corazza salva il Cavalluccio ma non mister Mignani

Nel match tra Cesena e Frosinone, terminato 2-2, Corazza ha segnato una doppietta che ha permesso ai padroni di casa di ottenere un punto. Al termine della partita, il direttore generale ha preso la parola, sottolineando che la società ha scelto di comunicare direttamente, senza usare un comunicato ufficiale. La partita si è conclusa con un pareggio che ha lasciato ancora alcune questioni aperte.

Cesena, 14 marzo 2026 – La doppietta di Corazza ha salvato il Cesena, ma non mister Mignani. Al termine del match, infatti, il direttore generale Corrado Di Taranto rompe il silenzio stampa mettendoci la faccia: “Era giusto che la società lo dicesse di persona e non con un comunicato. La società solleva dall’incarico mister Mignani, che ringrazia. Domani uscirà il nome del nuovo tecnico”. Dopo queste poche parole, ritorna il silenzio stampa. Finisce così, con la prestazione migliore degli ultimi due mesi, l’avventura di Michele Mignani sulla panchina del Cesena. Esonerato mister Mignani (Foto Ravaglia) La partita Cesena che ha messo paura al Frosinone sin dall’inizio, con Cerri che recupera palla a Gelli sulla trequarti e avanza verso l’area, arrivato al limite, però, il tiro è una mozzarella, che diventa facile preda di Palmisani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena Frosinone 2-2: la doppietta di Corazza salva il Cavalluccio ma non mister Mignani Articoli correlati Corazza salva Mignani: tra pali, rigori sbagliati e revocati il Cesena pareggia col FrosinoneGirandola di gol al Manuzzi, una doppietta di Corazza riacciuffa due volte il Frosinone e fa respirare il tecnico del Cesena Girandola di gol, ma... La migliore stagione per mister Mignani. Il Cesena viaggia più del Bari dei playoffIl passo è quello delle stagioni migliori, Michele Mignani in questa prima parte di campionato sta ripetendo le performance degli anni vincenti,... Tutti gli aggiornamenti su Cesena Frosinone Temi più discussi: CESENA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA; Cesena - Frosinone | Prosegue la prevendita dei biglietti; Cesena - Frosinone in Diretta Streaming | DAZN IT; Cesena-Frosinone, le probabili formazioni. Cesena Frosinone 2-2: la doppietta di Corazza salva il Cavalluccio ma non mister MignaniSerie B. I bianconeri recuperano due volte lo svantaggio con l'ex Pescara, ma al termine del match il direttore generale Di Taranto annuncia l'esonero ... ilrestodelcarlino.it Il Cesena pareggia con il FrosinoneFinisce in parità al Manuzzi, 2-2 tra Cesena e Frosinone. Spiccano di più nel primo tempo sono i padroni di casa, vicinissimi al vantaggio in apertura con Cerri e Bisoli, che al 14' si inserisce sul l ... rainews.it HALF TIME CESENA- FROSINONE 0-1 40’ Corrado - facebook.com facebook