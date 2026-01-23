La Manovra 2026 introduce un contributo di 400 euro al mese per i caregiver familiari di persone con disabilità gravissima, con soglie ISEE definite. Questa misura, approvata dal Parlamento e adottata dal Consiglio dei ministri, mira a sostenere chi si prende cura di familiari in condizioni di particolare gravità. Nel testo si chiariscono i requisiti di accesso e le modalità di caratterizzazione delle soglie ISEE per beneficiare dell’aiuto.

Approvata dal Parlamento, la Manovra 2026, che prevede la creazione di un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare il Consiglio dei ministri dello scorso 12 gennaio (numero 155) ha adottato un disegno di legge che introduce un contributo mensile di 400 euro destinato prioritariamente a coloro che assistono persone con disabilità gravissima. Stando al comunicato stampa diffuso sul sito “ governo.it ” a margine del CDM, il disegno di legge introduce un quadro giuridico organico per “ riconoscere il valore sociale ed economico di chi assiste, in ambito domestico e a titolo gratuito, congiunti con disabilità o non autosufficienti ”. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Caregiver familiari disabili, fino a 400 euro al mese: soglie ISEE. Chi ha diritto e chi no

Argomenti discussi: Caregiver familiare: cosa prevede il nuovo disegno di legge; Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sui caregiver; Pubblicato il bando per contributi ai caregiver familiari; Bonus da €400 al mese, lo prevede legge Caregiver. Requisiti e come richiedere.

