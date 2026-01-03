Nel 2026, il Comune di Cormano dedica un impegno crescente al settore sociale, con un aumento della spesa prevista e l’ampliamento dei servizi destinati a anziani, disabili e padri in difficoltà. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita delle persone più fragili, attraverso nuove strutture e interventi mirati. Questa strategia riflette l’attenzione dell’amministrazione verso una comunità più inclusiva e solidale.

Il 2026 sarà un anno rivolto decisamente al Sociale per il Comune di Cormano per quanto riguarda la spesa economica previsionale, i servizi rivolti ai residenti e le nuove strutture messe a disposizione delle persone più fragili. Nei fatti, per prima cosa, per le cosiddette Politiche sociali l’investimento previsto per l’anno appena iniziato sarà di 4 milioni e 100mila euro, con un aumento di ben mezzo milione di euro rispetto a quanto si prevedeva di spendere per il 2025, vale a dire 3 milioni e 600mila euro; le varie voci interessano i diversi ambiti dell’assistenza e dell’aiuto per gli anziani, per le persone con disabilità, per i minori e per le famiglie in difficoltà economiche: "Le Politiche sociali restano una priorità assoluta per il Bilancio previsionale del 2026 e ne rappresentano la voce più importante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziani, disabili e padri in difficoltà. Cormano investe di più nel sociale

Leggi anche: A Seriate: «Senza ascensore da agosto». Anziani e disabili in difficoltà

Leggi anche: Sostegno per anziani, disabili e famiglie in difficoltà: l'intervento del Comune insieme a Caritas

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Anziani, disabili e padri in difficoltà. Cormano investe di più nel sociale - Il 2026 sarà un anno rivolto decisamente al Sociale per il Comune di Cormano per quanto riguarda la spesa economica previsionale, i servizi rivolti ai residenti e le nuove strutture messe a ... msn.com