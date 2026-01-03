Anziani disabili e padri in difficoltà Cormano investe di più nel sociale
Nel 2026, il Comune di Cormano dedica un impegno crescente al settore sociale, con un aumento della spesa prevista e l’ampliamento dei servizi destinati a anziani, disabili e padri in difficoltà. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita delle persone più fragili, attraverso nuove strutture e interventi mirati. Questa strategia riflette l’attenzione dell’amministrazione verso una comunità più inclusiva e solidale.
Il 2026 sarà un anno rivolto decisamente al Sociale per il Comune di Cormano per quanto riguarda la spesa economica previsionale, i servizi rivolti ai residenti e le nuove strutture messe a disposizione delle persone più fragili. Nei fatti, per prima cosa, per le cosiddette Politiche sociali l’investimento previsto per l’anno appena iniziato sarà di 4 milioni e 100mila euro, con un aumento di ben mezzo milione di euro rispetto a quanto si prevedeva di spendere per il 2025, vale a dire 3 milioni e 600mila euro; le varie voci interessano i diversi ambiti dell’assistenza e dell’aiuto per gli anziani, per le persone con disabilità, per i minori e per le famiglie in difficoltà economiche: "Le Politiche sociali restano una priorità assoluta per il Bilancio previsionale del 2026 e ne rappresentano la voce più importante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: A Seriate: «Senza ascensore da agosto». Anziani e disabili in difficoltà
Leggi anche: Sostegno per anziani, disabili e famiglie in difficoltà: l'intervento del Comune insieme a Caritas
Anziani, disabili e padri in difficoltà. Cormano investe di più nel sociale - Il 2026 sarà un anno rivolto decisamente al Sociale per il Comune di Cormano per quanto riguarda la spesa economica previsionale, i servizi rivolti ai residenti e le nuove strutture messe a ... msn.com
Qualità della vita delle persone anziane fragili e disabili: alcuni dati - Dall’indagine Passi d’Argento emerge che la disabilità aumenta con l’età, interessa più le donne ed è correlata a istruzione e condizione socio economica Comprendere con quali politiche intervenire ... disabili.com
Avviso Pubblico - Servizio ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI Anno 2026 Si cominica a tutti i cittadini che abbiano compiuto 60 anni d’età se uomini e 55 se donne che vivano in particolari condizioni di solitudine senza adeguato supporto fa - facebook.com facebook
Musk lancia corse gratuite con Tesla per anziani e disabili Provate le Tesla autonome in aree rurali: la sicurezza è superiore alla guida umana x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.