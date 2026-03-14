Corteo contro cpr referendum e Governo Meloni a Bologna | video

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Aggiornamenti e notizie su Governo Meloni

Temi più discussi: Manifestazione a Bologna sabato 14 marzo, perché si protesta: quali sono tutti i no; Bologna, sabato 14 marzo: in piazza contro i CPR e il governo Meloni; Piantedosi torna a Bologna: sicurezza e giustizia per salvare il referendum; Bologna, da Piantedosi ai Cpr, dalla giustizia alla guerra: tutti i No in corteo.

Corteo a Roma, centinaia di persone in strada per dire «no al referendum, alla guerra e al governo»: proteste contro Meloni, Nordio e TrumpDurante il corteo organizzato a Roma per protestare contro il referendum, la guerra e l'attuale esecutivo, si sono verificati diversi momenti ... msn.com

Corteo a Roma contro la guerra e per il no al referendum, bruciati cartelloni con Trump, Meloni e NordioI cori e gli slogan, a Roma, contro il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano cominciano già all'interno della stazione metro di piazza Repubblica, dove diverse centinaia di persone si ... ilmessaggero.it

Per chì lavora il governo Meloni Vorrei ricordare che questo è il governo che ha deciso di regalare l’Italia ai delinquenti. - Ha CANCELLATO l’abuso d’ufficio (art. 323 addio per sempre) - Ha SMANTELLATO pezzo dopo pezzo la Spazzacorrotti - Ha reso QUA - facebook.com facebook

Il governo Meloni è un governo di falliti. Giorgia Meloni invoca l'unità nazionale non per difendere gli italiani, ma per difendere se stessa quando l'Italia sarà colpita economicamente dalle scelte disastrose dei suoi alleati di ferro, Netanyahu e Trump. Gli italiani x.com