Corteo contro cpr referendum e Governo Meloni a Bologna | video

Da ilrestodelcarlino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione per le vie del centro storico guidata dallo slogan: "Noi insieme contro i re e le loro guerre"  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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